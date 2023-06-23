İş Sanat bayramda da izleyicilerle birlikte

Her yaştan sanatseverin beğenisine sunduğu etkinliklerine yaz boyu farklı şehirler ve sürpriz programla devam eden İş Sanat, sezonun etkileyici konserlerini bayramın coşkusuyla birleştirip YouTube kanalında sevenleriyle buluşturuyor.

Türk pop müziğine adını altın harflerle yazdıran Nükhet Duru’nun, ülkemizin önemli caz müzisyenleri ile sahne aldığı Nünü Caz Söylüyor isimli konseri ve Türk halk müziğinin üç güçlü sesi Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan’ın yer aldığı, nesilden nesile aktarılan türkülerin seslendirildiği Kadın Ozanlar başlıklı konserinin bir bölümü, kaçıranlar için İş Sanat’ın Youtube kanalında yayında.

Besteci ve orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetimindeki Tiflis Senfoni Orkestrası, ülkemizin önemli temsilcilerinden, flüt sanatçısı Şefika Kutluer'le birlikte Aralık ayında verdikleri konserde dinleyicileri büyülemişti. Wolfgang Amadeus Mozart’tan Antonin Dvorák’a uzanan bir repertuvara sahip konserin bir bölümü, İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebiliyor.

Sahne performansı ve enstrümanlarının akıcı diliyle izleyenleri adeta hipnotize eden Jaga Jazzist’in hafızalara kazınan performansının bir bölümü İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilir.

Fransızca albümleri dünya çapında 100 milyonu aşkın satışa ulaşan, şarkıları 1960’lı yıllarda Türkçe’ye uyarlanarak günümüze kadar ulaşmayı başaran Adamo’nun, şarkılarını Türkçe de söyleyerek sevenlerine sürpriz bir gece yaşattığı bu buluşmanın en özel anları, İş Sanat YouTube izleyicileriyle buluşuyor.

Her Yerde Kar Var, Karlar Düşer, Sen Sevme Beni şarkılarının orijinallerinin sahibi Salvatore Adamo, uzun bir aradan sonra ilk kez seyircisiyle bu sezon İş Kuleleri Salonu’nda buluştu.

İŞ SANAT İLE MÜZİK YOLCULUĞU

Grammy ödüllü orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası’nın yaşayan en önemli çağdaş müzik bestecilerinden Arvo Pärt’ın eserlerini seslendirdiği konser, İş Sanat YouTube kanalında izlenebilir.

Ünlü caz kontrbasçı Renaud Garcia-Fons’un geleneksel Türk müziğinin önemli isimleri Serkan Halili ve Derya Türkan ile hazırladığı Le Souffle de Cordes- Tellerin Nefesi konserinin bir bölümü, 28 Haziran’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor. Dinleyicilerin İstanbul kemençesi gibi enstrümanlarla İstanbul’u, Radio France Philarmonic Orchestra’dan yaylı sazlar dörtlüsü ile Avrupa’yı, Kiko Ruiz ile Flamenko tadını içinde barındıran, adeta sınırları ortadan kaldıran, kültürler arası köprü kuran bir müzik yolculuğuna davet edildiği konseri kaçırmayın.

Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenleri Sabri Tuluğ Tırpan, Hamdi Akatay, Cenk Erdoğan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’den oluşan cazın ‘rüya takımı’ Almagest Quintet, ünlü trompetçi Nils Petter Molvaer ile bir araya gelerek, İş Sanat’ın sezon programında seyirciye yepyeni bir müzik deneyimi sundular. Molvaer ve Almagest Quintet’in ilk kez bir araya geldiği bu konser 29 Haziran Perşembe saat 20:30’da, İş Sanat’ın YouTube kanalında izlenebilecek.

İş Sanat’ın kapanış konserinde bu sezon çellist Mario Brunello ile Venedik Barok Orkestrası vardı. Barok dönemin en güzel eserlerini yine o dönemin enstrümanları ile yorumlayan İtalya’nın ünlü barok topluluğu Venedik Barok Orkestrası ve Mario Brunello’nun yer aldığı kapanış konserinden bir bölüm ise 1 Temmuz’dan itibaren müzikseverlerle YouTube’da buluşacak.

CEMAL SÜREYA’DAN SABAHATTİN ALİ’YE UZANAN DİNLETİLERİN TAMAMI YOUTUBE’DA

İş Sanat’ın seyircisiyle ücretsiz olarak buluşturduğu dinletiler, bu sezon ilklere sahne oldu. Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile birleşip yeni ufuklar açtığı dinletiler, Ümit Yaşar Oğuzcan, Cemal Süreya, İlhan Berk, Melih Cevdet Anday şiirlerinin yanı sıra, Tarık Dursun K. ve Sabahattin Ali hikâyeleriyle sanatseverlerin ruhuna dokundu.

Sabahattin Ali’nin Bu Dünya Böyledir İşte, Behçet Necatigil’in Şimdi Uzak Yakın, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Önce Aşk Vardı başlıklı dinletilerinin yanı sıra, geçtiğimiz sezonun beğeni toplayan dinletileri de İş Sanat’ın YouTube kanalında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

23. Sezonda ilk kez sahnelenen, Tarık Dursun K. hikâyelerinden oluşan Anısı Kalır, sezonda ilk kez sahnelenen ve İlhan Berk şiirlerinden derlenen Sen Gel Bizi Yeni Vakitlere Çıkar, Cemal Süreya’nın sevilen şiirlerinin seslendirildiği Gurbet Yavrum Garba Düşmektir dinletisi 30 Haziran’da, Melih Cevdet Anday şiirlerinden oluşan Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları dinletisi ise 10 Temmuz’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak.