İş Sanat'ın müzikseverler tarafıdan ilgiyle takip edilen Cuma İş Çıkışı konserlerinde yeni sezon başladı. Kibele Çeşmesi Heykeli önünde düzenlenen konserlerin 26 Eylül Cuma akşamı konuğu Fatih Erkoç oldu.

Sanatla iç içe geçen bir ailede büyüyen Fatih Erkoç, 1987 yılında “Yol Verin A Dostlar” adlı ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Güçlü yorumculuğu, besteciliği ve farklı enstrümanlardaki ustalığıyla kısa sürede kendine özgü bir dinleyici kitlesi kazanan Erkoç, 90’lı yıllara damga vuran isimler arasında yer aldı. Türk pop ve caz müziğine özgün bir dil katan sanatçı, “Ellerim Bomboş”, “Gitme”, “Anı”, “Oynatmaya Az Kaldı” ve “Avuç İçi Kadar” gibi sevilen eserlerini Kibele Çeşmesi Heykeli önünde İş Sanat dinleyicileriyle birlikte seslendirdi.

Yüksek Sadakat 3 Ekim’de Sahnede

Haftanın yorgunluğunu müzikle atmak isteyenlerin buluşma noktası Cuma İş Çıkışı konserleri, 3 Ekim’de dinamik sahne performansı ve hafızalara kazınan şarkılarıyla en sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat ile devam edecek. Saat 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik 19.00’da konserle sürecek.