İş Sanat'ın 26. sezon 'Parlayan Yıldızlar'ı belirlendi
İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla 2002 yılından beri düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserlerinde bu sezon yer alacak isimler belli oldu. Sezonun ilk konseri 24 Kasım'da İş Kuleleri Salonu'nda!
Ekim ayında yapılan seçmelerin sonucunda Berat Aktaş (tar), Mustafa Anıl Aşan(piyano), Tolga Bilget (piyano), Ozan Ali Bilgili (klarnet), Bared Çağlıçubukçu (piyano),Derin Zehra Erdem (piyano), Ege Gündüz (trombon), Cahide Gür (fagot), Berin Gökçe İlhan (çello), Doğa Karahan (viyolonsel), Dilara Kaya (piyano), Öykü Kebir (fagot), Mert Köse (fagot), Evrim Aleyna Kuzucuk (keman), Eylül Ravza Madenbaş (kemençe),Defne Mecidiye (klarnet), Batu Özcan (vurmalı çalgılar), Mert Hakan Şeker (piyano),Maya Devrim Tanyılmaz (flüt), Barış Tümkaya (piyano) ve Arya Şirin Utandı (keman), Parlayan Yıldızlar konserlerinde sahneye çıkmaya hak kazandı.
Genç müzisyenlerin sezon boyunca vereceği konserler İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak takip edilebilecek. Sezonun 24 Kasım Pazartesi 20.30’daki ilk konserinde Bared Çağlıçubukçu (piyano) ve Berin Gökçe İlhan (çello) yer alacak.
Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz. Geçtiğimiz sezonun Parlayan Yıldızlar konserlerinde sahne alan genç müzisyenlerin performanslarından kısa videoları, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.