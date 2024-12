İş Sanat Parlayan Yıldızlar Konserleri devam ediyor

Parlayan Yıldızlar'da 9 Aralık'ta viyolonselde Ceren Ordu'nun yer aldığı piyanoda Eylül Sümbül'ün olduğu konser gerçekleşti.

9 Aralık Pazartesi akşamı İş Sanat sahnesinde konser veren Ceren Ordu, 2004 yılında dünyaya geldi. 2014 yılında başladığı viyolonsel eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda devam etti. 2020 yılında Grand Prize Virtuoso “London” yarışmasında birincilik ödülü kazanarak Londra’daki Royal Albert Hall Elgar Room’da konser verme şansına sahip oldu. Bu süreçte Jean-Guihen Queyras, Peter Bruns, Frans Helmerson, Peter Hörr, Julian Steckel ve Wen-Sinn Yang gibi önemli müzisyenler ve eğitmenlerle çalışma fırsatı buldu. 2023-2024 sezonunda Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda grup şefi yardımcısı ve grup şefi olarak görev yapan genç sanatçı, bu orkestra ile Roma’daki Sala Santa Cecilia, Amsterdam’daki Concertgebouw ve Berlin Konzerthaus gibi konser salonlarında konser verdi.

Eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Ordu, konserde Johann Sebastian Bach’ın Viyolonsel için yazdığı 2 numaralı sütin Prélude ve Gigue bölümlerini ve Johann Brahms’ın “Op.38 Mi Minör Viyolonsel Sonatı’nı seslendirdi.

2005 yılında İstanbul’da doğan Eylül Sümbül, piyano eğitimine 7 yaşında başladı. 2017’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın Yarı Zamanlı Müzik Bölümü’ne kabul edilerek Beril Eren ile çalışmaya başladı. 2019 yılında ise aynı konservatuvara tam zamanlı olarak geçiş yaparak Dr. Öğr. Üyesi İris Şentürker’in piyano sınıfında lise eğitimine başladı. 2020 yılında Münih’te düzenlenen Euplayy Online Piano Competition for the Youth in Europe’da ikincilik ödülünü kazandı. 2021 yılında ise Macaristan’da düzenlenen III. Wiener Klassiker Uluslararası Müzik Yarışması’nda üçüncülük, İtalya’da gerçekleşen Young Musician International Competition Citta di Barletta’da ise kendi kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı. 2022 yılında III. Adana Rhapsody Piyano Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’ne, 2024 yılında ADS Piyano Akademisi Uluslararası “Gülsin Onay” Piyano Yarışması’nda ise birincilik ödülüne layık görüldü.