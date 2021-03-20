

Çevrimiçi sezonunu birbirinden renkli konser ve etkinliklerle sürdüren İş Sanat, Şenova Ülker Caz Orkestrası’na solist olarak Erdem Özkan ve Sibel Köse’nin eşlik edeceği “Baharda Caz” konseriyle izleyicilerine baharı hatırlatıyor. Caz müziğin efsane isimleri Frank Sinatra ile Ella Fitzgerald’ın sesinden tanıdığımız Strangers In The Night, Cheeck To Cheeck, Fly Me To The Moon gibi unutulmaz aşk şarkıları konserde dinleyicileri ile buluşacak.



Trompet sanatçısı Şenova Ülker tarafından kurulan toplulukta, Ediz Hafızoğlu (davul),Kağan Yıldız (kontrbas),Ercüment Orkut (piyano),Bulut Gülen (trombon),Engin Recepoğulları (tenor saksafon),Serhan Erkol (alto saksafon) ve Barış Doğukan Yazıcı (trompet) yer alıyor.

İş Sanat’ın İş Kuleleri Salonu’nda izleyicisiz olarak kaydedilen, şarkı düzenlemelerini piyanist ve trompet sanatçısı Halil İbrahim Işık’ın yaptığı konser, bu akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden müzik severlerle buluşacak. Konser sezon boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek.

İş Sanat’ın daha önce yayına aldığı ve on binlerce izlenmeye erişen, Beatles’tan Charlie Parker’a uzanan repertuarları ile Genedos, gitarist Bilal Karaman ve Ece Göksu’nun swing projesi Bilal Karaman Swing Band ve Ece Göksu konserleri Youtube’dan Mayıs ayı sonuna kadar izlenebilir.