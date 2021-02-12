Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatTiyatro
ABONE OL

İş Sanat'ta 'Provadan İzle' 'Cimri' oyunuyla başlıyor

İş Sanat'ın yeni serisi 'Provadan İzle' Fransız yazar Molière’in ölümsüz komedisi “Cimri” ile başlayacak. Oyun, Semaver Kumpanya’nın yorumuyla bu akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat'ta 'Provadan İzle' 'Cimri' oyunuyla başlıyor

İş Sanat, Provadan İzle başlıklı yeni serisiyle klasikleşmiş tiyatro eserlerini izleyiciyle buluşturuyor. Fransız yazar Molière’in ölümsüz komedisi “Cimri” ile başlayacak olan seride, oyunun tamamı bir okuma provası düzeninde seyircilere sunuluyor.



Bir masanın etrafında gerçekleşen Provadan İzle serisinde izleyici tüm metnin okunduğu, alışılmışın dışında bir deneyime davet ediliyor.

Parayı bütün değerlerin üzerinde tutarak, kendine ve çevresine yabancılaşan insanın içine düştüğü çelişkileri eleştirel bir bakış açısıyla sergileyen “Cimri” kaleme alınmasının üzerinden 400 yıl geçmesine rağmen hâlâ güncelliğini koruyor. Eserlerindeki tiplemelerle insana dair en temel duyguları yalınlıkla anlatan yazarlardan biri olan Molière’in bu eseri, başrolünde Serkan Keskin’in olduğu Semaver Kumpanya’nın yorumuyla bu akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde sezon boyunca izlenebilecek.

Tansu Biçer yönetmenliğindeki oyunda, Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Hakan Atalay, Metin Alpargun, Cansu Saka, Onur Yalçınkaya, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Selen Şenay, Uğur Senkeri ve Saniye Samra yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeşilçam'dan nostaljik esintiler - VI
KÜLTÜR-SANATAjda'dan bir yılda 18 film
'Okul Tıraşı', Berlin Uluslararası Film Festivali'nde
KÜLTÜR-SANATTürkiye'den tek film
Kültürel ve doğal miraslarımız XXV (Karain Mağarası)
KÜLTÜR-SANAT500 bin yıl önce orada yaşadılar
Füreya Koral Sergisi TBMM'de açıldı
KÜLTÜR-SANATFüreya Koral Sergisi TBMM'de açıldı
Yeşilçam'dan nostaljik esintiler - V
KÜLTÜR-SANATİlk playboy güzeli intihar etti
Kültürel ve doğal miraslarımız XXIV (Kaunos)
KÜLTÜR-SANATDeniz dolunca önemini kaybetti
Mehmet Açar’la Sinema Dersleri | Son dakika yaşam haberleri
KÜLTÜR-SANATMehmet Açar’la Sinema Dersleri
'7. Koğuştaki Mucize' 'En İyi Uluslararası Film Oscarı' adayları arasında son 15'e kalamadı
KÜLTÜR-SANAT7. Koğuştaki Mucize'nin Oscar hayali bitti
Ay'daki kraterlere hangi Türklerin adları verildi?
KÜLTÜR-SANATAy'da Türk adları
Uzayı konu alan en iyi filmler!
KÜLTÜR-SANATAyağınızı yerden kesecek uzay filmleri