Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserlerde yer alan hayvanları kendi aralarında konuşturduğu Müzede Gör-Kahraman Hayvanlar kitabında çocuklara bir tiyatro sahnesi kuran Ayşegül Sönmez, Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler kitabında müzedeki eserlerden yola çıkarak minik sanatseverleri yepyeni bir üçlü ile bir araya getiriyor.

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Heykeltıraş Rahmi Aksungur’un Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne özel olarak ürettiği, Boğaz’ı özleyen kılıçbalığı heykeli “Özlem”, müzedeki yeni hayatına alışmaya çalışırken Soyut ve Somut Kardeşler ile tanışıyor.