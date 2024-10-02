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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk İş Sanat'tan çocuklara özel kitap: Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler

        İş Sanat'tan çocuklara özel kitap

        Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez'in kaleme aldığı ve İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan Müzede Gör-II: "Özlem" ve Soyut & Somut Kardeşler kitabı, minik sanatseverleri ilginç bir tartışma ile tanıştırırken Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde sergilenen eserleri farklı bir bakış açısıyla yorumlamalarına yardımcı oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 01:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 01:07
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        İş Sanat'tan çocuklara özel kitap
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        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserlerde yer alan hayvanları kendi aralarında konuşturduğu Müzede Gör-Kahraman Hayvanlar kitabında çocuklara bir tiyatro sahnesi kuran Ayşegül Sönmez, Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler kitabında müzedeki eserlerden yola çıkarak minik sanatseverleri yepyeni bir üçlü ile bir araya getiriyor.

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        Heykeltıraş Rahmi Aksungur’un Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne özel olarak ürettiği, Boğaz’ı özleyen kılıçbalığı heykeli “Özlem”, müzedeki yeni hayatına alışmaya çalışırken Soyut ve Somut Kardeşler ile tanışıyor.

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        Özlem, ilk başta kendisine karışık ve anlaşılmaz gelen Soyut ve Somut Kardeşler ile sohbet ettikçe üçlü birbirini daha yakından tanıyor ve müzede sergilenen eserlere karşı da yeni bir duyarlılık geliştiriyorlar. Soyut ve Somut, Özlem’in yönelttiği sorular aracılığıyla, Türk resmine damgasını vuran “soyut resim mi, somut resim mi” tartışmasını da farklı bir bakış açısıyla anlatıyor.

        Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler, minik sanatseverlerde merak duygusu uyandırırken hayatla sanatı, müzeyle denizi birlikte ve çok yönlü şekilde düşünebilmelerini amaçlıyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen birçok eserin yer aldığı alıştırma sayfalarında ise çocuklar sanat aracılığıyla kendi cevaplarının peşine düşüyor.

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        #Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler
        #İş Sanat
        #ayşegül sönmez
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
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