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İş yeri ve arsada kuralar sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir yandan afet bölgelerindeki geçici ve kalıcı konut çalışmalarını aralıksız sürdürürken diğer taraftan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi “İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” için kuralarına devam ediyor

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  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” projeleri kapsamında kura çekimleri devam ediyor.
  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerine Kahramanmaraş depremleri sebebiyle ara verilmiş, süreç 6 Mart itibarıyla Ankara ile beraber tekrar başlamıştı. 11 ilde devam eden afet konutlarının inşaları ile eş zamanlı yürütülen kura sürecinde yeni etap başladı.
  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    “İlk İş Yerim” projesi üçüncü etap kura çekimleri için 7-28 Nisan tarihleri açıklanırken, “İlk Evim Arsa” kapsamındaki kuralar 10-28 Nisan tarihleri arasında, toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek.
  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    İlk İş Yerim” kuralarının üçüncü etabı, 7 Nisan 2023 tarihinde 5 il ve 5 ilçede başladı. 1. 621 hak sahibi için gerçekleştirilecek kura çekimi, şu illerde yapıldı:
  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    07 Nisan 2023: Adana/Sarıçam (379 asil-hak sahibi)

    07 Nisan 2023: Eskişehir/Odunpazarı (304 asil-hak sahibi)

    07 Nisan 2023: Erzurum/Yakutiye (218 asil-hak sahibi)

    07 Nisan 2023: Kayseri/Melikgazi (214 asil-hak sahibi)

    07 Nisan 2023: Malatya/Battalgazi (506 asil-hak sahibi)
  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    Bakanlık açıklamasında, 10 ila 28 Nisan tarihleri arasında çekileceği belirtilen “İlk Evim Arsa” kuraları, 55 ilden toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek.
  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    Noter huzurunda çekilecek kuralar için yer ve tarih bilgileri ise şöyle:

  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    10 Nisan 2023: Hatay 2340
    10 Nisan 2023: Kahramanmaraş 910
    10 Nisan 2023: Gaziantep 470
    10 Nisan 2023: Malatya 50
    10 Nisan 2023: Adana 450

  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    10 Nisan 2023: Adıyaman 610
    11 Nisan 2023: Şanlıurfa 2000
    11 Nisan 2023: Osmaniye 400
    11 Nisan 2023: Ankara 1530
    12 Nisan 2023: Amasya 400

  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    12 Nisan 2023: Artvin 185
    12 Nisan 2023: Aydın 575
    12 Nisan 2023: Bitlis 205
    12 Nisan 2023: Bolu 140
    12 Nisan 2023: Burdur 325

  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    12 Nisan 2023: Çankırı 40
    12 Nisan 2023: Denizli 20
    12 Nisan 2023: Giresun 380
    12 Nisan 2023: Gümüşhane 150
    13 Nisan 2023: Mersin 1000
  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    13 Nisan 2023: Kastamonu 225
    13 Nisan 2023: Konya 1000
    14 Nisan 2023: Mardin 870
    14 Nisan 2023: Muğla 1700
    14 Nisan 2023: Muş 50
  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    14 Nisan 2023: Siirt 20
    14 Nisan 2023: Sinop 200
    14 Nisan 2023: Sivas 380
    14 Nisan 2023: Tokat 530

    14 Nisan 2023: Tunceli 30
  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    14 Nisan 2023: Van 180
    14 Nisan 2023: Yozgat 540
    17 Nisan 2023: Zonguldak 370
    17 Nisan 2023: Aksaray 120
    17 Nisan 2023: Batman 170

  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    17 Nisan 2023: Şırnak 640
    17 Nisan 2023: Karabük 430
    17 Nisan 2023: Afyonkarahisar 370
    18 Nisan 2023:  Bartın 50
    18 Nisan 2023: Samsun 1160
  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    19 Nisan 2023: Antalya 2190
    19 Nisan 2023: Manisa 1335
    19 Nisan 2023: Ordu 300
    25 Nisan 2023: İzmir 4900
    26 Nisan 2023: Bilecik 410

  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    26 Nisan 2023: Bursa 1300
    26 Nisan 2023: Balıkesir 1520
    26 Nisan 2023: Çanakkale 565
    27 Nisan 2023: Edirne 360
    27 Nisan 2023: Kırklareli 720

  • TOKİ İş yeri ve arsa kuraları sürüyor! TOKİ 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları devam ediyor

    27 Nisan 2023: Sakarya 1340
    27 Nisan 2023: Tekirdağ 1340
    27 Nisan 2023: Yalova 200
    27 Nisan 2023: Düzce 185
    28 Nisan 2023: Kocaeli 1500

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