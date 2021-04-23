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İş yerindeki patlama sarsıntıya yol açtı! 0:00 / 0:00

DHA

Bağcılar’da 2 katlı iş yerinin 2'nci katında bulunan pres makinesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

DHA'nın haberine göre, patlamanın etkisiyle binanın pencereleri caddeye fırlarken, çevrede bulunan binalarda da hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, patlama anlarında başka bir iş yerinde yaşanan sarsıntı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülere yaşanan patlamadan çıkan ses ve içerideki eşyaların titremesi ile patlamanın olduğu binadan çıkan alevler yansıdı.