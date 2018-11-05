Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Sarıyer'de 10 Ekim 2018 günü meydana gelen olayda kasklı ve motosikletli 2 saldırgan işadamı Sedat D.'yi yüzünden bıçakla yaralayarak kaçtı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine plakasız bir motosikletle gelen kasklı 2 saldırganı tespit etmek için binlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Sonunda 2 saldırganın bir bayiden başkasının üzerine telefon hattı aldığı tespit edildi.



KÜRT AHMET'İN ADAMLARI ÇIKTI



Cep telefonu bayinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kasklı 2 saldırganın ‘Kürt Ahmet' olarak bilinen Ahmet Ö.'nün adamları olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda Ahmet Ö., Köksal T., Bedir Y. ve Caner K. gözaltına alındı.





Polis, işadamı Sedat D.'nin bıçaklanması olayını azmettiren kişinin ise işkadını Dilek G. olduğunu tespit etti. Dilek G.'nin, Sedat D.'den aldığı 5 milyon liralık arsanın parasını ödemeyerek tehdit etmek için ‘Kürt Ahmet' ve adamlarını azmettirdiği belirlendi. İşkadını Dilek G.'nin daha önce FETÖ'ye yönelik operasyonda örgüte yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve denetimli serbest kaldığı öğrenildi. Dilek G.'nin daha sonra yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

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