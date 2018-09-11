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İşbaşı eğitim programları istihdamı artırıyor

İŞKUR'un işbaşı eğitim programı kapsamında Philip Morris/Sabancı tarafından gerçekleştirilen “Phide” (Fide) programının mezuniyet töreni, şirketin Torbalı’daki üretim tesislerinde gerçekleştirildi. İŞKUR’un hedefi 2018 sonunda 1 milyon 250 bin kişiye istihdam yaratmak

11.09.2018 - 13:54 | Güncelleme:

İŞKUR'un işbaşı eğitim programı kapsamında, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından Philip Morris/Sabancı'nın İzmir Torbalı’daki üretim merkezinde “Phide’ler Philsa’da Büyüyor” mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende yaptığı konuşmada dünyanın bir numaralı sorununun istihdam olduğunu belirten İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, “İşsizlikle mücadeleye birçok kaynak ayrılıyor. Türkiye, istihdamla mücadelede dünyanın tüm gelişmiş ülkelerine örnek gösteriliyor. Bizim için işi, aşı olmayan her insanımız çok önemli” dedi. 2017 yılında 1 milyon 58 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıklayan Kadri Kabak, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl da hedefimiz 1 milyon 250 bin kişinin istihdam edilmesini sağlamak. Daha önceki yıllarda, bir yılda hayata geçirdiğimiz istihdam rakamlarına artık bir ay gibi kısa bir sürede ulaşıyoruz. Endüstri çağları arasında artık zaman kısaldı. Şu anda Sanayi 4.0 tartışılırken, Sanayi 5.0 gündemimize girdi. Biz artık çalışmalarımızı Sanayi 5.0’a göre yapıyoruz. Bir süre sonra meslekten çok başka yetenekler devreye girecek.”

508 BİN VATANDAŞA ALTIN BİLEZİK

İşbaşı eğitim programlarının önemine değinen Kabak, bu programların sanayicinin ihtiyacı olan elemanları yetiştirdiğini belirterek, “İşbaşı programları sayesinde 2017 yılında 508 bin vatandaşımızın koluna altın bilezik taktık. Bu programlara katılanların yüzde 70’i işe başladı. Biz bunu özel sektörümüzün katkısıyla başardık. Philip Morris/Sabancı, işbaşı eğitim sisteminin en başarılı uygulandığı kuruluşlardan biri. Her yıl burada istihdamın daha da arttığını görmek bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş: Ekonomik büyümede sürdürülebilirlik hedefiyle çalışıyoruz

Törende bir konuşma yapan Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş da "Philip Morris/Sabancı olarak, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için üretken istihdamın desteklenmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu inançla ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmek amacıyla; İŞKUR ile geçen sene başlattığımız iş birliği sonucunca 9 ay gibi uzun soluklu bir eğitim programı ile 50’den fazla kişiyi işgücüne kazandırdık” dedi. İŞKUR ile olan iş birliklerini sürdürerek, farklı sahalara da taşımayı amaçladıklarını ifade eden Altıntaş, şöyle devam etti: “Ülkemiz; yetenekli ve yetkin işgücü kapasitesi yüksek bir ülke. Phide gibi ilgili tüm paydaşların dâhil edildiği, akademisyenlerin değerli katkılarının alındığı, doğru ve sürdürülebilir programlarla bu kapasitenin en üst seviyede değerlendirilebileceğine inanıyoruz. Philip Morris/Sabancı olarak istihdama katkı sağlamaktan gurur duyuyor, İŞKUR ile birlikte imza attığımız bu programın diğer şirketlere de ilham vermesini temenni ediyoruz.”

ÇOK BOYUTLU VE ETKİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Törende, şirketin sürdürülebilirlik vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş, “Philip Morris/Sabancı’nın, ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler içeren sürdürülebilirlik çalışmaları içinde, kırsal kalkınma ve sürdürebilir tarımı destekleyen çeşitli programlar geliştirilmesi ve insan kaynakları süreçlerinde ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ yaklaşımın benimsenmesinin yanı sıra; enerji, su kullanımı, karbon emisyonlarının düşürülmesi ve atık yönetimi de önemli bir yer tutuyor. İş süreçlerimizin ve tedarik zincirinin her aşamasında uzun dönemli ve büyümeyi destekleyen bir sürdürülebilirlik vizyonunu benimsiyoruz” dedi.

FABRİKADA İSTİHDAM EDİLECEKLER

Mezuniyet törenine, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak ile birlikte; Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, İŞKUR Müdürü Nesrin Makbule Dank, İŞKUR İlçe Müdürü Mustafa Şimşek, İŞKUR İlçe Müdürü Murat Niyet, Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş, Philip Morris/Sabancı İşletmeler Direktörü Dominique Voegeli ve kursiyerler katıldı. İŞKUR'un işbaşında eğitim programı kapsamında eğitim alan ve Philip Morris/Sabancı’ının İzmir Torbalı’daki fabrikasında istihdam edilecek olan kursiyerlere sertifikalarının verildiği törende ayrıca, İŞKUR İlçe Müdürü Murat Niyet’e teşekkür plaketi takdim edildi.

 

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