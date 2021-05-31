HABERTURK.COM

İşbir Holding’in iştiraki İşbir Sentetik, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu” listesine 483'üncü sıradan giriş yaptı. İşbir Sentetik 2020 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı “2019 yılı Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Kuruluşu” listesinde 19'uncu sırada yer almıştı.

İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, ISO 500’de yer almanın tüm sanayi kuruluşları için bir hedef olduğunu ifade ederek bunun aynı zamanda bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. ISO 500 Listesi’ni sanayinin süper ligi olarak tanımlayan Gültepe, bu motivasyonunun halka arz sürecinde olan firma için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Gültepe, "Ülkemiz ekonomisinin en değerli kaldıracı konumunda olan sanayi sektörünün süper liginde yer almaktan gurur duyuyoruz. Geçen yıl ikinci büyük 500 arasında ilk sıralarda yer aldık ve istikrarlı büyümemiz lig atlamamızı sağladı. Şimdi hedef bu listede tırmanışa geçmek. Üretim ve ihracat alanındaki başarılarımıza, Ar-Ge çalışmalarıyla ivme kazandıracak ve performansımızı yıldan yıla artıracağız" dedi.

ÜRETİM VE İSTİHDAMI ARTIRACAK

İşbir Sentetik’in 2020’nin ilk aylarında başlayan yatırım planlarını pandemiye rağmen ertelemediğini, 2021 yılının ilk çeyreğinde planlanan büyümenin gerçekleştiğini söyleyen Gültepe hem üretim hem de istihdam kapasitesinin planlı biçimde artmaya devam edeceğini belirtti.

Gültepe, "Balıkesir fabrikamız ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük Bigbag üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki 60 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ilave olarak Hindistan’da açtığımız BigBag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Endüstriyel ambalaj ve teknik tekstil sektöründe faaliyet gösteren İşbir Sentetik'in, 2021 itibariyle dört kıtada, 40 ülkeye ihracat yaptığı belirtildi. Üretiminin yüzde 65’ini ihraç eden kurumun, ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofisleri ve Hindistan’da ise bir diğer üretim tesisi bulunuyor.