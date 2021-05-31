Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamŞirketler
ABONE OL

İşbir Sentetik en büyük 500 sanayici arasına girdi

İşbir Holding'in bağlı ortaklığı İşbir Sentetik, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu listesine 483'üncü sıradan giriş yaptı. ISO 500 Listesi’ni sanayinin süper ligi olarak tanımlayan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, "Geçen yıl ikinci büyük 500 arasında ilk sıralarda yer aldık ve istikrarlı büyümemiz lig atlamamızı sağladı. Şimdi hedef bu listede tırmanışa geçmek. Üretim ve ihracat alanındaki başarılarımıza Ar-Ge çalışmalarıyla ivme kazandıracak ve performansımızı yıldan yıla artıracağız" dedi

İşbir Sentetik en büyük 500 sanayici arasına girdi
HABERTURK.COM

İşbir Holding’in iştiraki İşbir Sentetik, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu” listesine 483'üncü sıradan giriş yaptı. İşbir Sentetik 2020 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı “2019 yılı Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Kuruluşu” listesinde 19'uncu sırada yer almıştı.

İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, ISO 500’de yer almanın tüm sanayi kuruluşları için bir hedef olduğunu ifade ederek bunun aynı zamanda bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. ISO 500 Listesi’ni sanayinin süper ligi olarak tanımlayan Gültepe, bu motivasyonunun halka arz sürecinde olan firma için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Gültepe, "Ülkemiz ekonomisinin en değerli kaldıracı konumunda olan sanayi sektörünün süper liginde yer almaktan gurur duyuyoruz. Geçen yıl ikinci büyük 500 arasında ilk sıralarda yer aldık ve istikrarlı büyümemiz lig atlamamızı sağladı. Şimdi hedef bu listede tırmanışa geçmek. Üretim ve ihracat alanındaki başarılarımıza, Ar-Ge çalışmalarıyla ivme kazandıracak ve performansımızı yıldan yıla artıracağız" dedi.

ÜRETİM VE İSTİHDAMI ARTIRACAK

İşbir Sentetik’in 2020’nin ilk aylarında başlayan yatırım planlarını pandemiye rağmen ertelemediğini, 2021 yılının ilk çeyreğinde planlanan büyümenin gerçekleştiğini söyleyen Gültepe hem üretim hem de istihdam kapasitesinin planlı biçimde artmaya devam edeceğini belirtti.

Gültepe, "Balıkesir fabrikamız ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük Bigbag üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki 60 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ilave olarak Hindistan’da açtığımız BigBag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Endüstriyel ambalaj ve teknik tekstil sektöründe faaliyet gösteren İşbir Sentetik'in, 2021 itibariyle dört kıtada, 40 ülkeye ihracat yaptığı belirtildi. Üretiminin yüzde 65’ini ihraç eden kurumun, ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofisleri ve Hindistan’da ise bir diğer üretim tesisi bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TÜSİAD'dan nitelikli insan kaynağı projesi
İŞ-YAŞAM4 yılda 100 bin kişiyi eğitim verecek
Bakan Muş: Azerbaycan ile ikili ticaret hacmi 4.6 milyar dolar oldu
İŞ-YAŞAMKarabağ'ın yeniden imarında etkin rol talebi
Karaca: Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
İŞ-YAŞAM'Böyle bir büyüme dünya rekorudur'
İş dünyası büyüme verilerini değerlendirdi
İŞ-YAŞAMİş dünyasından 'büyüme' değerlendirmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek
İŞ-YAŞAM'Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek'
Bakan Elvan: İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan büyüme açıklaması
Sendikaların zam teklifi belli oldu
İŞ-YAŞAMKamu işçilerinin zam pazarlığı başladı
Bakan Muş: Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
İŞ-YAŞAM'Büyümenin lokomotifi ihracat'
Dardanel Yunan rakibini satın aldı - haberler
İŞ-YAŞAMDardanel Yunan rakibini satın aldı
SON DAKİKA! Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı - haberler
İŞ-YAŞAMİlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı