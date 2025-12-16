Habertürk
        İşçi minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 10 yaralı | Son dakika haberleri

        İşçi minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 10 yaralı

        Sinop'ta fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 19:10 Güncelleme: 16.12.2025 - 19:23
        İşçi minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 10 yaralı
        DHA'nın haberine göre; kaza saat 16.30 sıralarında Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan H.A. idaresindeki servis minibüsü, Boyabat Karacaören Köyü mevkisine geldiği sırada Mustafa Gemici idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Mustafa Gemici hayatını kaybetti. Minibüs ve araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

