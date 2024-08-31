İşçiler zehirlendi: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir gemi söküm tesisinde gazdan zehirlendiği değerlendirilen 4 işçiden 1'i yaşamını yitirdi, 3'ünün durumu ağır.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Aliağa'daki bir gemi söküm tesisinde meydana geldi. Gemi söküm tesisinde çalışan 4 işçi, fenalaştı. İlk belirlemelere göre gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 4 işçi, sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tedaviye alınan işçilerden İbrahim Karakaya (59), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan diğer 3 işçi ise ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, mesai arkadaşlarına yardım eden 6 işçi de rahatsızlık yaşayınca kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Ayakta tedavi edilen 6 işçi, daha sonra taburcu edildi. AFAD ekipleri, zehirlenme nedeninin tespiti için sahada çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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