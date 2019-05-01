Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden çıkan ve Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarını taşıyan otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.



Devrilen otobüse sürücüsü belirlenemeyen başka bir araç çarptı. Feci kazada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Araçlarda bulunan toplam 14 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hak-İş ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs programı, Kahramanmaraş'tan programa katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.



