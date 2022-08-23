O anlar kamerada! İşçilerin eğlencesi yürekleri hoplattı!

İstanbul Beylikdüzü'nde, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde bulunan şantiyede insanı şoke eden bir olay yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre sıcaktan bunalan işçiler, şantiyede yatmak için kullandıkları hamak ve kepçeyle eğlenmek için farklı bir yöntem buldu. İşçiler, kepçenin ucuna bağladıkları hamağa oturdu.

Yoldan geçen Halit Can Demirtaş da hamağa oturarak tehlikeli eğlenceye dahil oldu. Bu sırada şantiyedeki başka bir işçi, bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

"HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Yoldan geçerken görüp, eğlenceye ortak olan Halit Can Demirtaş, "Ben yoldan geçiyordum. Bir baktım, ağabeyler kepçe ile eğleniyorlar. Ben de bunu kaçırmamam gerektiğini düşündüm.

Durdum hemen 'Ağabey ben de binebilir miyim?' dedim. Ben de binip, döndüm. Çok eğlenceliydi. Hiç korkmadım. Herkese tavsiye ederim" dedi.