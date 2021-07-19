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İsfanbul Tema Park bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Pandeminin gölgesinde evde geçirilen bayramların ardından normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte bu yıl Kurban Bayramı’nda keyifli ve eğlenceli günler kaldığı yerden devam edecek. İsfanbul Tema Park, bayram tatilinde ailece eğlencenin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

İsfanbul Tema Park bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Dokuz ay süren uzun bir aradan sonra 10 Temmuz günü kapılarını açan İsfanbul Tema Park, Kurban Bayramı tatilini eğlenceyle geçirmek isteyenleri ağırlayacak.

Misafirler, alınan üst düzey hijyen önlemleri doğrultusunda hem eğlenceye doyacak hem de adrenalini maksimum seviyede yaşayacak.

Uzun bir aranın ardından yeniden hizmet vermeye başladıklarını belirten İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, eski bayramlar eğlencelerini aratmayacak nitelikte hizmet vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bu süreçte en önem verdikleri konunun çalışanlarının ve misafirlerin sağlığı olduğunu da vurgulayan Tonger, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun süren pandemi döneminde sevdiklerimizle birlikte keyifli ve eğlenceli vakitler geçirmeye büyük özlem duyduk. Hayatın normale dönmesinin ardından kutlayacağımız bu bayrama tüm hijyen önlemlerimizi alarak hazırlandık. İsfanbul Tema Park olarak misafirlerimize eski bayramlar tadında hizmet vereceğiz. Misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince eğlencenin tadını çıkaracaklar”

Tema parkında tüm yaş gruplarına hitap eden 30’a yakın eğlence ünitesi bulunuyor. Bunların arasında 100 km hıza çıkan dünyanın en iyi 4. Roller Coaster Nefeskesen, İstanbul’un Fethi’ni insansı robotlarla anlatan Fatih’in Rüyası, Adalet Kulesi, Viking ve King Kong gibi üniteler yer alıyor.

İsfanbul Tema Park’ın kapıları, bayramın birinci günü 12.30- 21.30; iki, üç ve dördüncü günü ise 11.30-21.30 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.

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