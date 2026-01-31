Işın Karaca konserinde ödeme krizi

Işın Karaca, Mersin’de vereceği konser öncesinde büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre; etkinliği düzenleyen organizasyon firması, hem Karaca'ya hem de ekinin kalacağı otele karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmedi. Yaşanan aksaklıklar üzerine konser iptal edilirken, Işın Karaca 30 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti.

Yaşanan krizin ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Işın Karaca, ekibiyle birlikte kamera karşısına geçerek konser öncesi hazırlık sürecine dair yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi; "30 yıllık sahne hayatım boyunca yaşamadığım en enteresan gecelerden birini yaşıyoruz. Biz her zaman iyiliğe ve güzelliğe inanan insanlarız; şu an çok inandığımız bir proje için sahne almak üzere Mersin’deyiz. Gece saat 01.00’den beri İstanbul Havalimanı’nda bekleyen ben ve şahane ekibim - ki onlar benim yol arkadaşlarımdır, mağduriyetleri benim mağduriyetimdir - buraya geldik ancak büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştık. Ne otel ödemelerimiz yapılmış ne de bizim sahne ücretimiz yatırılmış durumda. Görüntülerde de göreceğiniz üzere otel bu gece için çok ciddi bir hazırlık yapmıştı ama bizim tarafımızda verilen hiçbir söz tutulmadı. Şunu net bir şekilde belirtmeliyim: Bu benim ve ekibimin profesyonel işi. Hepimizin bakmakla yükümlü olduğu evleri, çoluğu - çocuğu var. Biz buraya emeğimizin karşılığını kazanmaya geldik. Teknik anlamda hiçbir aksaklık yok. Sahnemiz kuruldu, ses provaları yapıldı, sahne kostümlerimiz ve mutfağımız hazırlandı. Hatta bu gece için buradaki salona özel 200 kiloya yakın tandır eti hazırlandı. Otel yönetimi sağ olsun, bu yemekleri ziyan etmeyip birazdan gerekli yerlere bağışlayacağız. Ufuk Çavlı ismiyle bağlantılı olarak; size şu saatten sonra 'Işın Karaca şu sebeple sahneye çıkmadı' gibi asılsız açıklamalar yapılırsa sakın inanmayın. Ben ve tüm teknik ekibim tam saatimizde, tüm hazırlıklarımızla buradaydık; otel de üzerine düşeni yaptı. Bundan sonraki süreçte, sözleşmelerimize dayanarak tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız."