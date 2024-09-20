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        Haberler Gündem 3. Sayfa İskele faciasında ihmaller zinciri! | Son dakika haberleri

        İskele faciasında ihmaller zinciri!

        Başkentte 3 işçinin hayatını kaybettiği iskele kazasında bilirkişi raporu hazırlandı. Faciada halat ve kemer gibi iş güvenliği ile ilgili hiçbir önlemin alınmadığına dikkat çekildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:35
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        İskele faciasında ihmaller zinciri!
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        Ankara'da inşaatta çalışan işçiler Volkan (34) ve Çetin Buru (39) kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru'nun (27) iskelenin kırılması sonucu düşerek hayatlarını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı.

        DHA'nın haberine göre raporda iskelede yaşam hattı oluşturulmadığı, işçilerde halat ve kemer sistemi bulunmadığı, iskelenin kullanıma elverişli olmadığı, son derece riskli çalışma yapıldığı ve mevzuat gerekliliklerinin neredeyse hiçbirinin yerine getirilmediği ve kazada kaçınılmazlıktan söz edilemeyeceği belirtildi.

        Mertcan Buru
        Mertcan Buru

        Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde 2 Ağustos günü, 15 katlı inşaat halindeki binanın 13'üncü katında dış cephe boyası yapan işçiler Volkan ve Çetin Buru kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru, iskelenin kırılması sonucu düşerek hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş güvenliği uzmanı, firma yetkilisi ve şantiye şefinin aralarında bulunduğu 6 kişiden H.Ç. ve L.F., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı, O.Y., F.A., H.A. ve F.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Volkan Buru
        Volkan Buru

        YATAY VEYA DİKEY YAŞAM HATTI YOK

        Soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. 15 sayfalık ön raporda, platformun düşmeye sebep bölümünde 3 çalışanın, el arabası, 3 torba sıva malzemesi, el aletleri gibi imalat malzemelerinin bulunduğu, iskele üzerinde taşıma kapasitesini belirtir bir ibare, işaret veya levhanın bulunmadığı, platforma ahşap malzeme ile ilave yapıldığı, kenar korkulukların eksik olduğu, yatay veya dikey yaşam hatlarının bulunmadığı, çalışanlar üzerinde emniyet kemeri bulunmadığı ve platformun sağlam olan kısmında inşaat malzemelerinin bulunduğu, bu platformda da ahşap kalıp malzemeleri ile eklemelerin yapıldığı belirtildi.

        Çetin Buru
        Çetin Buru

        Raporda çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulmadığı, çalışanlara bağlantı aparatları ve halat tutucularıyla beraber tam vücut kemer sistemleri verilerek kullanımının sağlanmadığı, neticede iskelenin kullanıma elverişli olmadığı, son derece riskli bir çalışma yapıldığı ve mevzuat gerekliliklerinin neredeyse hiçbirinin yerine getirilmediği belirtildi. Raporda, olayda kaçınılmazlık bulunmadığı, inşaatı yapan firma sahibi L.F. ile taşeron firma sahibi H.Ç.'nin yerine getirmedikleri yükümlülüklerinin kazanın meydana gelmesinde 'temel etken', şantiye şefinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin yerine getirmedikleri yükümlülüklerin de 'yan etken' olduğu belirtildi.

        "İSKELE 5 GÜN ÖNCE EĞİŞMİŞTİ"

        Soruşturma kapsamında ifadesine yer verilen işçilerden E.B, "İskelede bulunduğumuz sırada platform iskelesinin uç kenarı gürültü sesiyle birlikte yan yattı. Bu kısımda bulunan Volkan Buru Çetin Buru ve Mertcan Buru aşağıya düştü. Ben ve Ö.A. platformun diğer tarafında olduğumuz için kurtulduk. Biz burada çalışırken herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı, emniyet kemer sistemini kullanmıyorduk, emniyet kemer sistemini takabileceğimiz güvenlik halatı da bulunmuyordu. Bu platformu yaklaşık 5 gün önce su tesisatında olan arızayı gidermek için tesisatçılar kullandı. O gün olayın olduğu bölümü eğilmişti. Olay günü sorumlu bize ‘biz tadilatını yaptık, bu şekilde kullanabilirsiniz’ dediği için bizde çalışmaya devam ettik" dedi.

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