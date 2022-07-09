İşkembe nasıl temizlenir, kokusu nasıl çıkartılır? Evde karbonat ve sirkeyle işkembe temizliği püf noktaları ve yöntemi

Sağlık açısından da son derece dikkat edilmesi gereken konulardan biri olan işkembe temizliği zahmetli ve yorucu bir işlem gibi gözükse de her evde bulunan sirke ve karbonat gibi malzemeler yardımıyla pratik şekilde yapılabilir. Peki, "İşkembe nasıl temizlenir, kokusu nasıl çıkar?" İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

İŞKEMBE NASIL TEMİZLENİR?

İşkembeyi temizlerken kokunun elinize geçmemesi için dilerseniz eldiven kullanabilirsiniz. İlk olarak işkembeyi soğuk suyla birkaç defa yıkayın. En az 5-6 defa yıkanmalıdır. Ardından bir tencerede suyu kaynatın ve içine 1 yemek kaşığı karbonat ekleyip karıştırın. Yıkadığınız işkembeyi kaynayan suya koyun ve birkaç dakika bekletip çıkarın.

Bunun 1-2 dakika bekletmek yeterli olacaktır. Eğer işkembeyi karbonatlı kaynar suda fazla bekletirseniz sertleşebilir. İşkembeyi sudan alınca uygun bir kesme tahtasının üzerine alın ve üst kısımdaki tabakayı sıyırın. Ardından bol su ile tekrar yıkayın ve haşlayın. İşkembe temiz olduktan sonra tarifinize göre dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

İŞKEMBE KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

İşkembe yapmak isteyenler genelde işkembe kokusundan şikayetçidir. İşkembe, karbonat ile nasıl kolay temizlenebiliyorsa, elinizdeki ya da evdeki kokuyu da kolayca giderebilir. Bir kaba 4 yemek kaşığı karbonat ve 4 yemek kaşığı su koyup ortamdaki işkembe kokusunu rahatlıkla giderebilirsiniz. Elinizdeki kokuyu gidermek için de elinizi koku gidene kadar kabın içinde bekletebilirsiniz.

Karbonat haricinde elinizdeki ya da evdeki işkembe kokusunu gidermek için süt veya sirkeyi de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Sütün yağlı olması kokuyu daha çabuk giderir. Sirke kokusunu sevmeyenler ise en az kokan elma sirkesini tercih edebilir.

KAYA TUZU VE SİRKE İLE İŞKEMBE NASIL TEMİZLENİR?

İşkembede bulunan tüm yağları ve işkembe olmayan her şeyi ayırın.

Ayırdığınız işkembeyi kaya tuzu ile ovalayıp sirke ile durulayın.

İşkembenin tüm pislikleri gidene kadar kaya tuzu ve sirke işlemini tekrarlayınız.

İşkembe yüzeyini keskin bir bıçakla ayırdıktan sonra kalan kısmı bol suyla yıkayınız.