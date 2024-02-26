İskenderun'da yanan evde yaşlı kadın ölü bulundu
İskenderun'da 2 katlı evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadının öldüğü belirlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 katlı evin zemin katında çıkan yangında tek başına kalan kişi ölü bulundu.
Yunus Emre Mahallesi 1875 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin zemin katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Fatma Dostum'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Dostum'un cesedi, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.