İskenderunspor, Muhammed Demirci ile sözleşme imzaladı Hatay temsilcisi, 28 yaşındaki Muhammet Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

FF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Muhammet Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketine rağmen başarı göstererek grubunu üçüncü sırada tamamlayan İskenderunspor, yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmişti. Hatay temsilcisi, 28 yaşındaki Muhammet Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yapılan paylaşımda, “Hoş Geldin Muhammed Demirci! Kulübümüz, son olarak Tuzlaspor forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz” denildi.