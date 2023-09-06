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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig İskenderunspor, Muhammed Demirci ile sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        İskenderunspor, Muhammed Demirci ile sözleşme imzaladı

        Hatay temsilcisi, 28 yaşındaki Muhammet Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:02 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:02
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        Muhammed Demirci'den 2. Lig'e imza!
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        FF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Muhammet Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Şubat ayında yaşanan deprem felaketine rağmen başarı göstererek grubunu üçüncü sırada tamamlayan İskenderunspor, yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmişti. Hatay temsilcisi, 28 yaşındaki Muhammet Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Yapılan paylaşımda, “Hoş Geldin Muhammed Demirci! Kulübümüz, son olarak Tuzlaspor forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz” denildi.

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