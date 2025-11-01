İSKİ 1 Kasım 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. Yağmur ve kar yağışları barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiliyor. Peki, 1 Kasım bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yağan yağış sonrası baraj doluluk oranı verileri merak konusu oldu. Yağışlarla beslenen barajlar en son kritik seviyedeydi. İSKİ, baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri internet sitesinde yayımladı. İşte, güncel baraj doluluk oranı
BARAJ DOLULUK 1 KASIM 2025
İSKİ'nin resmi ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 1 Kasım Cumartesi günü yüzde 22,81 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %18,08
Darlık Barajı: %34,77
Elmalı Barajı: %53,28
Terkos Barajı: %25,71
Alibey Barajı: %11,25
Büyükçekmece Barajı: %26,37
Sazlıdere Barajı: %23,93
Istrancalar Barajı: %19,6
Kazandere Barajı: %2,04