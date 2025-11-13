Habertürk
        İSKİ 13 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İSKİ 13 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Günlük su tüketiminin yüksek olduğu megakentte, yağışsız geçen günlerin etkisiyle barajlardaki toplam su hacmi düşüşte. İşte, 13 Kasım güncel baraj doluluk oranı

        Giriş: 13.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 13.11.2025 - 09:59
        İSKİ 13 Kasım baraj doluluk oranı
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi düşüş eğiliminde. Kasım ayının ilk günlerinde yüzde 25 seviyesinin altında yer alıyordu. Peki 13 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 21,53 olarak ölçüldü.

        Ömerli Barajı % 17,39

        Darlık Barajı % 31,38

        Elmalı Barajı % 53,75

        Terkos Barajı % 24,79

        Alibey Barajı % 12,32

        Büyükçekmece Barajı % 24,41

        Sazlıdere Barajı % 21,56

        Istrancalar Barajı % 21,41

