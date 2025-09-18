İSKİ 18 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da baraj doluluk oranı güncel verileri duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti. Peki, 18 Eylül İstanbul'da baraj doluluk oranı kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Yurt genelinde birçok barajda seviye düşerken İstanbul barajlarında kritik seviyenin altına inen barajlarda yer alıyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı kaç oldu?
18 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
18 Eylül Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 33,49 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Pabuçdere Barajı: %23,27
Sazlıdere Barajı: %34
Darlık Barajı: %47,37
Elmalı Barajı: %55,36
Istrancılar Barajı: %19,11
Kazandere Barajı: %7,64
Terkos Barajı: %39,85
Ailbey Barajı: %20.37
Büyükçekmece Barajı: %36,91