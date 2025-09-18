Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 18 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 18 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da baraj doluluk oranı güncel verileri duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti. Peki, 18 Eylül İstanbul'da baraj doluluk oranı kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 09:32 Güncelleme: 18.09.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Yurt genelinde birçok barajda seviye düşerken İstanbul barajlarında kritik seviyenin altına inen barajlarda yer alıyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı kaç oldu?

        2

        18 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        18 Eylül Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 33,49 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

        Pabuçdere Barajı: %23,27

        Sazlıdere Barajı: %34

        3

        Darlık Barajı: %47,37

        Elmalı Barajı: %55,36

        Istrancılar Barajı: %19,11

        Kazandere Barajı: %7,64

        Terkos Barajı: %39,85

        Ailbey Barajı: %20.37

        Büyükçekmece Barajı: %36,91

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        İngiltere Filistin devletini tanıyacak mı?
        İngiltere Filistin devletini tanıyacak mı?
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kadıköy'de soğuk duş!
        Kadıköy'de soğuk duş!
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        F.Bahçe'de penaltı isyanı!
        F.Bahçe'de penaltı isyanı!
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        "Kazanmayı hak etmedik!"
        "Kazanmayı hak etmedik!"
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı