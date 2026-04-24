        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 24 Nisan 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul barajlarında su seviyesi ne durumda, yükseldi mi, yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da milyonlarca kişinin yakından takip ettiği baraj doluluk oranları, son günlerde etkili olan yağışların katkısıyla yeniden yükselişe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 24 Nisan Cuma günü verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında artış gözlemleniyor. Peki, 24 Nisan 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 09:30 Güncelleme:
        İstanbul’da baraj doluluk oranları, şehirde yaşayan milyonlarca kişinin yakından izlediği başlıca konular arasında yer almayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün açıklanan verilere göre, son dönemde etkisini artıran yağışlar barajlardaki su seviyelerine olumlu katkı sağladı. Kentin su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranları yeniden yükseliş eğilimine girdi. Bu kapsamda “24 Nisan 2026 Cuma İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç oldu?” sorularının cevabı haberimizde...

        İSKİ 24 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 24 Nisan 2026 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,03 seviyesinde yer aldı.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Ömerli Barajı: yüzde 93,83

        Darlık Barajı: yüzde 87,70

        Elmalı Barajı: yüzde 92,79

        Terkos Barajı: yüzde 58,03

        Alibey Barajı: yüzde 67,66

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 57,02

        Sazlıdere Barajı: yüzde 46,11

        Istrancalar Barajı: yüzde 35,35

        Kazandere Barajı: yüzde 60,86

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,77

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çevre sorunlarına karşı sanat

        Çevre sorunları ve savaşlara karşı farkındalıkta sanatın gücünü kullandı

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacak
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bekarlığa veda etti
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
