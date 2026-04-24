İSKİ 24 Nisan baraj doluluk oranları: İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç?
İstanbul'da milyonlarca kişinin yakından takip ettiği baraj doluluk oranları, son günlerde etkili olan yağışların katkısıyla yeniden yükselişe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 24 Nisan Cuma günü verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında artış gözlemleniyor. Peki, 24 Nisan 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...
İstanbul’da baraj doluluk oranları, şehirde yaşayan milyonlarca kişinin yakından izlediği başlıca konular arasında yer almayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün açıklanan verilere göre, son dönemde etkisini artıran yağışlar barajlardaki su seviyelerine olumlu katkı sağladı. Kentin su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranları yeniden yükseliş eğilimine girdi. Bu kapsamda “24 Nisan 2026 Cuma İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç oldu?” sorularının cevabı haberimizde...
İSKİ 24 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 24 Nisan 2026 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,03 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 93,83
Darlık Barajı: yüzde 87,70
Elmalı Barajı: yüzde 92,79
Terkos Barajı: yüzde 58,03
Alibey Barajı: yüzde 67,66
Büyükçekmece Barajı: yüzde 57,02
Sazlıdere Barajı: yüzde 46,11
Istrancalar Barajı: yüzde 35,35
Kazandere Barajı: yüzde 60,86
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,77