İSKİ 3 Aralık 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı merak ediliyor. Ömerli, Terkos ve Büyükçekmece'de su seviyeleri kritik eşiklerin altına inerken, bazı barajlarda doluluk oranı 10.78 olarak ölçüldü. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ 3 Aralık 2025 baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bu güncel veriler, su yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde kar yağarsa seviyenin artması öngörülüyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 3 ARALIK 2025
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 17,86 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %14,59
Ailbey Barajı: %10,78
Büyükçekmece Barajı: %19,41
Darlık Barajı: %28,06
Elmalı Barajı: %50,05
Istrancılar Barajı: %27,76
Kazandere Barajı: %2,87
Pabuçdere Barajı: %2,96
Sazlıdere Barajı: %17,64