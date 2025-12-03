İSKİ 3 Aralık 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ 3 Aralık 2025 baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bu güncel veriler, su yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde kar yağarsa seviyenin artması öngörülüyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı