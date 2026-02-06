İSKİ 6 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluğu yüzde kaç oldu?
İSKİ'nin 6 Şubat 2026 tarihli güncel verilerine göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı düne kıyasla değişti. İşte güncel baraj doluluk verisi
İstanbul’da yağan yağışların ardından güncel baraj doluluk oranı araştırılıyor. İSKİ güncel verileri duyurdu. Peki İstanbul’da baraj doluluğu yüzde kaç oldu?
BARAJLARDA SON DURUM 6 ŞUBAT 2026
İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 6 Şubat Cuma günü yüzde 34,2 olarak ölçüldü
Ömerli Barajı: %47,77
Darlık Barajı: %52,55
Elmalı Barajı: %91,71
Terkos Barajı: %21,72
Alibey Barajı: %29,85
Büyükçekmece Barajı: %24,41
Sazlıdere Barajı: %21,32
Istrancalar Barajı: %70,25
Kazandere Barajı: %9,98
Pabuçdere Barajı: %9,79