        İSKİ 6 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluğu yüzde kaç oldu?

        İSKİ 6 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluğu yüzde kaç oldu?

        İSKİ'nin 6 Şubat 2026 tarihli güncel verilerine göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı düne kıyasla değişti. İşte güncel baraj doluluk verisi

        Giriş: 06.02.2026 - 09:54 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:54
        1

        İstanbul’da yağan yağışların ardından güncel baraj doluluk oranı araştırılıyor. İSKİ güncel verileri duyurdu. Peki İstanbul’da baraj doluluğu yüzde kaç oldu?

        2

        BARAJLARDA SON DURUM 6 ŞUBAT 2026

        İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 6 Şubat Cuma günü yüzde 34,2 olarak ölçüldü

        Ömerli Barajı: %47,77

        Darlık Barajı: %52,55

        Elmalı Barajı: %91,71

        Terkos Barajı: %21,72

        Alibey Barajı: %29,85

        Büyükçekmece Barajı: %24,41

        3

        Sazlıdere Barajı: %21,32

        Istrancalar Barajı: %70,25

        Kazandere Barajı: %9,98

        Pabuçdere Barajı: %9,79

