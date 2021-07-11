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İSKİ AÇIKLADI! İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! 11 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Hafta sonu İstanbul anadolu yakası ve avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 11 Temmuz Pazar günü arıza, bakım ve onarım nedeniyle yaşanacak su kesintilerini merak ediyordu. 11 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte Temmuz İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İSKİ AÇIKLADI! İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! 11 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 11 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 11 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

11 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.07.2021 06:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.07.2021 06:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.07.2021 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ptt Evleri Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.07.2021 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 11 TEMMUZ

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