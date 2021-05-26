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İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İstanbul güncel su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 26 Mayıs Çarşamba son dakika su kesintisi duyurularını araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında meydana gelecek planlı su kesintilerini duyurdu. İstanbul'da bugün (26 Mayıs) 7 ilçede planlı su kesintisi yaşanacak. 26 Mayıs İstanbul barajlarının doluluk oranını ve su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İstanbul güncel su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 26 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 26 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

26 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2021 10:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2021 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Derviş Ali Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2021 10:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah,Gülsuyu Mah,Gülensu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2021 11:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Bahşayiş Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2021 09:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2021 10:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2021 10:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 26 MAYIS

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