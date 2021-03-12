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İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Anadolu yakasında ve Avrupa yakasındaki planlı su kesintisi duyurularını araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, İstanbul baraj doluluk oranları ve İstanbul son dakika su kesintisi duyurularını İstanbullularla paylaştı. 12 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yağışlı hava İSKİ son dakika su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. 12 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Beyoğlu, Kadıköy ve Çatalca'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 12 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

12 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.03.2021 10:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Zühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.03.2021 09:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.03.2021 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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