İstanbul'da yağışlı hava İSKİ son dakika su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. 12 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Beyoğlu, Kadıköy ve Çatalca'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 12 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

12 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.03.2021 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.03.2021 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.03.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



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