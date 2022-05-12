İSKİ arıza ile su kesintisi sorgulama: 12 Mayıs İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbullular 12 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek? Sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte bugün 12 Mayıs 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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12 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.05.2022 08:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.05.2022 09:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.05.2022 09:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.