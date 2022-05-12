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Haberler Gündem İSKİ arıza ile su kesintisi sorgulama: 12 Mayıs İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?
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İSKİ arıza duyurusu: 12 Mayıs İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbullular İSKİ su kesintisi duyurularını araştırıyorlar. İSKİ arıza ve planlı bakım sebebiyle İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini anlık olarak paylaşıyor. İSKİ su kesintisi sorgulama evlerinde kesinti yaşayanların gündeminde. İşte 12 Mayıs İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve İSKİ su kesintisi sorgulama

İSKİ arıza ile su kesintisi sorgulama: 12 Mayıs İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbullular 12 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek? Sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte bugün 12 Mayıs 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İSKİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185’i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi’ne ulaşabilirsiniz. (İstanbul dışı aramalar için 0212 185 00 00)

12 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2022 08:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2022 09:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2022 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2022 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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