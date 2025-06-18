İSKİ baraj doluluk oranı 18 Haziran 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak İSKİ tarafından duyuruluyor. Yaz mevsiminin gelmesi yağışların azalmasıyla birlikte baraj doluluk oranında düşüş gözlemlendi. Peki 18 Haziran 2025 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, İstanbul'un en önemli su kaynaklarının güncel doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
18 HAZİRAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
18 Haziran Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 71,03 olarak ölçüldü.
Alibey Barajı yüzde 54,2
Istrancalar Barajı yüzde 27,53
Kazandere Barajı yüzde 71,87
Pabuçdere Barajı yüzde 72,92