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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 20 Temmuz 2025: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 20 Temmuz 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzdesi en son 58,28 olarak ölçüldü. Yaz aylarındaki sıcak hava ve yağışların azalması sebebiyle barajlardaki seviye aşağıya çekiliyor. Peki, 20 Temmuz Pazar İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:15
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        İstanbul’da baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar gibi İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarını günlük olarak güncelleyerek kamuoyuyla paylaşıyor. İşte İSKİ verilerine göre 20 Temmuz barajlardaki doluluk oranında son durum

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul baraj doluluk oranı 20 Temmuz bugün yüzde 57,86 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 58,28 oldu.

        İSKİ 20 TEMMUZ 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        • Ömerli Barajı yüzde 60,66
        • Darlık Barajı yüzde 67,19
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        • Elmalı Barajı yüzde 73,92
        • Terkos Barajı yüzde 61,19
        • Alibey Barajı yüzde 41,47
        • Büyükçekmece Barajı yüzde 54,84
        • Sazlıdere Barajı yüzde 46,11
        • Istrancalar Barajı yüzde 30,21
        • Kazandere Barajı yüzde 52,62
        • Pabuçdere Barajı yüzde 53
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