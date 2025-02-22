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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 22 Şubat: İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 22 Şubat: İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 22 Şubat baraj doluluk oranı belli oldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, 22 Şubat İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:46
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        İstanbul'da yağan kar yağışı barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiledi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle yükselişe geçti. Peki 22 Şubat İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte baraj doluluk seviyesinde son durum

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 70,79 seviyesine geldi.

        İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

        Ömerli Barajı: %76,47

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        Terkos Barajı: %73,71

        Alibeyköy Barajı: %59,44

        Büyükçekmece Barajı: %68,31

        Sazlıdere Barajı: %53,66

        Elmalı Barajı: %90,46

        Kazandere Barajı: 78,34

        Pabuçdere Barajları: %77,75

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