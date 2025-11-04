İSKİ baraj doluluk oranı 4 Kasım: İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi yüzde kaç?
Kasım ayının ilk haftasında barajlardaki doluluk oranı değişiyor. İSKİ tarafından 4 Kasım baraj doluluk oranı açıklandı. En son barajlarındaki su seviyesi yüzde 25 seviyesinin altına düştü. Yaz ve kış mevsiminde yağışlarla orantılı olarak su seviyesinde değişiklik olabiliyor. Peki, 4 Kasım baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar, yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesiyle birlikte zorlu bir dönemden geçiyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı
BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul'a su sağlayan 9 barajın toplam doluluk oranı yüzde 22,36 olarak ölçüldü.
Kazandere Barajı: %1,76
Pabuçdere Barajı: %4,8
Ömerli Barajı: %18,08
Darlık Barajı: %33,64
Elmalı Barajı: %52,55
Terkos Barajı: %25,05
Alibey Barajı: %11,12
Büyükçekmece Barajı: %25,88
Sazlıdere Barajı: %23,2