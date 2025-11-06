Habertürk
        İSKİ baraj doluluk oranı 6 Kasım 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 6 Kasım 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri ile güncelleniyor. Yağışsız geçen yaz ayları ile beraber Türkiye genelinde su alarmı uyarısı yapılıyor. Peki, 6 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 06.11.2025 - 10:56 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:56
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan veriler, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyelerine dair güncel durumu ortaya koyuyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        BARAJLARDAKİ SON DURUM

        Ömerli Barajı: %19,13

        Darlık Barajı: %36,94

        Elmalı Barajı: %52,14

        Terkos Barajı: %24,79

        Alibey Barajı: %11,3

        Büyükçekmece Barajı: %36

        Sazlıdere Barajı: %22,86

        Istrancalar Barajı: %24,89

        BARAJ DOLULUK ORANLARI 6 KASIM 2025

        İSKİ'nin güncel verilerine dayanarak, 6 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 22,19 seviyesinde kaydedildi

