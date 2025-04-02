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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 2 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu

        İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 2 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu

        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı en son yüzde 80,15'e ulaşmıştı. Yağan yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. Peki 2 Nisan bugün İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:08
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        İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul’da meydana gelen yağışların ardından baraj doluluk oranı güncel olarak merak ediliyor. 2 Nisan tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları belli oldu. İşte 2 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı verileri

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        2 NİSAN 2025 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

        İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 80.22 seviyesine geldi.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli barajı doluluk oranı % 93,71

        Terkos barajı doluluk oranı % 80,62

        Büyükçekmece barajı doluluk oranı % 75,28

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        Darlık barajı doluluk oranı % 78,37

        Sazlıdere barajı doluluk oranı % 58,36

        Pabuçdere barajı doluluk oranı % 84,33

        Alibey barajı doluluk oranı % 64,04

        Kazandere barajı doluluk oranı % 85,25

        Elmalı barajı doluluk oranı % 94,04

        Istrancalar barajı doluluk oranı ise % 38,58 olarak paylaşıldı.

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