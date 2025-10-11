İSKİ çalışmasında ana isale borusu patladı

Kağıthane'de İSKİ çalışması sırasında ana isale borusu patladı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri çalışma yaptığı sırada iş makinesinin vurduğu ana isale borusu patladı
Olay dün saat 20.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.
İSKİ ekiplerinin Güzeldere Caddesi üzerindeki kavşakta çalışması sırasında, iş makinesi ana isale borusuna çarparak patlattı.
Borudan yükselen tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı.
Görevlilerin hattı tamir etmek amacıyla hattaki suyu kesmesi sebebiyle bir çok evde su kesintisi yaşandı.