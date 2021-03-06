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İSKİ DUYURDU: İSKİ İstanbul su kesintileri:6 Mart 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Mart Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenler ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Mart 2021 İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ DUYURDU: İSKİ İstanbul su kesintileri:6 Mart 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

6 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İİstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenler ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 6 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 MART 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:İmrahor Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.03.2021 08:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Tayakadın Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.03.2021 08:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Üniversite Mah,Avcılar,Ambarlı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.03.2021 07:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Yakuplu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.03.2021 09:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Dereağzı Mah,Gürpınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.03.2021 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Tuna Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:06.03.2021 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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