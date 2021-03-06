6 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İİstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenler ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 6 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 MART 2021

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.03.2021 08:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.03.2021 08:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Üniversite Mah,Avcılar,Ambarlı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.03.2021 07:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.03.2021 09:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah,Gürpınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.03.2021 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.