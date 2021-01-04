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30 saatlik su kesintisi - İstanbul | İSKİ son dakika planlı su kesintisi - İlçe ilçe uyarı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinden yayınlanan duyuruya göre İstanbul'da 6 ilçede 30 saat sürecek su kesintisi yaşanacak. Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında başlatılacak deplase bağlantı çalışmaları sebebiyle yaşanacak su kesintisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte İstanbul'da 30 saat su kesintisi yaşanacak ilçeler

30 saatlik su kesintisi - İstanbul | İSKİ son dakika planlı su kesintisi

İSKİ, Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak zorunlu çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İSKİ internet sitesinde yer alan duyuruda "Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacaktır.05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecektir." denildi.

30 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK OLAN İLÇELER VE MAHALLELER

ESENYURT İLÇESİ:

Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ:

Bahçeşehir 1. ve 2. kısım

AVCILAR İLÇESİ:

Yeşilkent mahallesi

BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ:

Karaağaç mahallesi

ARNAVUTKÖY İLÇESİ:

Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır,

ÇATALCA İLÇESİ:

Bahsayiş mahallelerine

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