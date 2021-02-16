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İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 16 Şubat İSKİ su kesintisi son dakika

Son dakika İSKİ su kesintileri araştırılıyor. Kar yağışının etkisi altında olan İstanbulluların en çok merak ettiği şeylerden biri de 16 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı. Hafta sonu başlayan kar yağışı İstanbul'da da etkisini gösterdi. Soğuk hava sebebiyle meydana gelecek don ve arızalar sonucu İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından İstanbullularla paylaşıldı. İSKİ su kesintisi duyuruları 16 Şubat son dakika

İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 16 Şubat İSKİ su kesintisi son dakika

Karlı hava ve düşen hava sıcaklıkları İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunu gündeme getirdi. İstanbullular, 16 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Avcılar'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul Avcular'da sular ne zaman gelecek? İşte 16 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

16 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Firuzköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.02.2021 11:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

İSKİ'DEN DON UYARISI

Hızla düşen hava sıcaklıkları ve kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle İSKİ tarafından yayınlanan don uyarısı şöyle:

"Önümüzdeki günlerde beklenen dondurucu soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.

İstanbullulara önemle duyurulur."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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