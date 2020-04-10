Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Nisan Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt ve Çatalca ilçelerinde 10 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 10 NİSAN 2020
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kartaltepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-04-10 10:26:12.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mahmut Şevket Paşa Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|2020-04-10 10:18:17.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Talatpaşa Mah,Fatih Mah,Akevler Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-04-10 10:09:00.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Oklalı Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|2020-04-10 10:05:09.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR