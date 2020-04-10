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İSKİ İstanbul su kesintileri: 10 Nisan İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Nisan Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt ve Çatalca ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Nisan Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt ve Çatalca ilçelerinde 10 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 10 NİSAN 2020

İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Kartaltepe Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-04-10 10:26:12.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Mahmut Şevket Paşa Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:2020-04-10 10:18:17.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Talatpaşa Mah,Fatih Mah,Akevler Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-04-10 10:09:00.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Oklalı Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:2020-04-10 10:05:09.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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