Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Nisan Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt ve Çatalca ilçelerinde 10 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 10 NİSAN 2020

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-04-10 10:26:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 2020-04-10 10:18:17.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Fatih Mah,Akevler Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-04-10 10:09:00.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.