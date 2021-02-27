İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Eyüpsultan ve Üsküdar ilçelerinde 27 Şubat Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 27 ŞUBAT 2021
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hadımköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.02.2021 05:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.2.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.02.2021 09:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilkent Mah,Mehter Ceşme Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.02.2021 09:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İslambey Mah,Eyüp Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.02.2021 09:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.2.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Türk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.02.2021 08:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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