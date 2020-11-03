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İSKİ İstanbul su kesintileri: 3 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Kasım Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Bahçelievler, Maltepe, Pendik, Zeytinburnu ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 3 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Kasım Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bahçelievler, Maltepe, Pendik, Zeytinburnu ve Üsküdar ilçelerinde 3 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 KASIM 2020

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Hicret Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.11.2020 10:59
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:Vana Calısması
Başlama Tarihi:03.11.2020 11:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Gülsuyu Mah,Gülensu Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.11.2020 11:16
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Esenler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.11.2020 10:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Veliefendi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.11.2020 10:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.11.2020 11:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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