Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Kasım Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bahçelievler, Maltepe, Pendik, Zeytinburnu ve Üsküdar ilçelerinde 3 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 KASIM 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hicret Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.11.2020 10:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Vana Calısması
|Başlama Tarihi
|:
|03.11.2020 11:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gülsuyu Mah,Gülensu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.11.2020 11:16
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esenler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.11.2020 10:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Veliefendi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.11.2020 10:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Beylerbeyi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.11.2020 11:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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