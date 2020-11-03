Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Kasım Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bahçelievler, Maltepe, Pendik, Zeytinburnu ve Üsküdar ilçelerinde 3 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 KASIM 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hicret Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.11.2020 10:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : Vana Calısması Başlama Tarihi : 03.11.2020 11:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Gülensu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.11.2020 11:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Esenler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.11.2020 10:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Veliefendi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.11.2020 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.