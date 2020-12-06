İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 6 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 ARALIK 2020
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Göktürk Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Kagıthane-Göktürk 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|05.12.2020 21:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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