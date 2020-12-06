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İSKİ İstanbul su kesintileri: 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 6 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 ARALIK 2020

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Kagıthane-Göktürk 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:05.12.2020 21:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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