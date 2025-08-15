İstabul'da sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. 15 Ağustos Cuma günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle bazı ilçelere su verilemeyecek. İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...