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İSKİ o maddeyi kendisi üretecek

İstanbul'un 15 milyonluk nüfusunun su ihtiyacını karşılayan İSKİ, içme suyunu dezenfekte etmek için ihtiyaç duyduğu sodyum hipokloriti kendisi üretecek. Danamandıra, Yalıköy ve İsaköy içme suyu arıtma tesislerinde kurulacak olan sistemlerle günde toplam en az 528 kilogram sodyum hipoklorit solüsyonu üretilecek.

01.10.2018 - 13:56 | Güncelleme:

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İSKİ, "Tuz Elektrolizi ile Yerinde Sodyum Hipoklorit Üretimi Sistemi Temini ve Kurulumu" için ihale açtı. Üretim sistemlerinin kurulumuna 25 Eylül 2018 tarihinde onay verilen ihale, 30 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Sodyum hipoklorit üretim sistemleri, Danamandıra İçme Suyu Arıtma Tesisi, Yalıköy İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsaköy İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde kurulacak.



SODYUM HİPO KLORİT HER ŞEYİ TEMİZLER

Bir tür tuz olan sodyum hipoklorit (NaClO) günlük hayatta beyazlatıcı olarak çamaşır sularında kullanılmakta. Çevreye zarar verici bir madde olan sodyum hipoklorit ayrıca içme suyu ve havuz sularının dezenfekte edilmesinde (klorlanması), arıtma sistemlerinde, temizlik sektöründe ve tekstil sektöründe ağartıcı olarak kullanılmakta.

Söz konusu ihalenin kapsamı şartnamesinde şöyle belirtildi:
"Bu şartname; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'na bağlı muhtelif arıtma tesislerinde dezenfeksiyon için tuz ve elektrik kullanılarak, yerinde sodyum hipoklorit üretimi cihazının temini, nakli, montajı, devreye alınması ve çalışır vaziyette teslimi ile ilgili hususları kapsar. "

Danamandıra, Yalıköy ve İsaköy içme suyu arıtma tesislerinde kurulacak olan sistemlerle günde toplam en az 528 kilogram sodyum hipoklorit solüsyonu üretilecek.



PİYASA ŞARTLARI İSKİ'Yİ ZORLADI

İSKİ her yıl açtığı ihalelerle piyasadan düzenli olarak sodyum hipoklorit satın alıyor. Geçen yıl kasım ayıda açtığı ihale ile İSKİ 600 ton sodyum hipoklorit almak istedi. İSKİ, 5 gün sonra ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı. İptal gerekçesinde bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğu belirtildi.

İSKİ'nin geçmiş yıllarda sodyum hipoklorit almak için bu gerekçe ile iptal ettiği bir başka ihale bulunmuyor.

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