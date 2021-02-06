İSKİ tarafından yapılan su kesintisi açıklamasında "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. 6 Şubat tarihinde Kağıthane ilçesinde planlı su kesintisi gerçekleşti, bazı ilçelerde ise arıza nedeniyle sular kesildi. İşte İSKİ su kesintisi yapılan ilçeler...

İSKİ SU KESİNTİSİ: İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

FATİH

Etkilenen Mahalleler: Haseki Sultan Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.02.2021 18:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.02.2021 16:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

Etkilenen Mahalleler : Muratbey Merkez Mah,Ovayenice Mah,Çakıl Mah,Elbasan Mah,Ferhatpaşa Mah,Kaleiçi Mah

Arıza Sebebi : 900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Büyükçekmece-Çatalca İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 06.02.2021 15:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.