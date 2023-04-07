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İskoçya'da bir adam, hamile karısını uçurumdan aşağı attı

İskoçya'da bir adam, hamile karısını Edinburgh'daki 50 metrelik bir uçurumun kenarından iterek öldürdüğü gerekçesiyle en az 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İskoçya'da bir adam, hamile karısını uçurumdan aşağı attı
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HABERTURK.COM

BBC'de yer alan habere göre Kashif Anwar, Fawziyah Javed'i Eylül 2021'deki bir tatil sırasında Arthur's Seat adlı tepeden atarak öldürdü.

Yorkshire'lı Javed ölmek üzereyken polis memuruna kocasının kendisini ittiğini söyledi. Anwar ise ayağının kaydığını ve karısına çarptığını iddia etti.

Edinburgh Yüksek Mahkemesi jürisi Anwar'ın savunmasını reddetti ve onu 17 haftalık hamile Javed'i öldürmekten ve doğmamış çocuğunun ölümüne sebebiyetten suçlu buldu.

* Haberin görseli Edinburgh Polisi'nden servis edilmiştir.

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