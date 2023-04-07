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HABERTURK.COM

BBC'de yer alan habere göre Kashif Anwar, Fawziyah Javed'i Eylül 2021'deki bir tatil sırasında Arthur's Seat adlı tepeden atarak öldürdü.

Yorkshire'lı Javed ölmek üzereyken polis memuruna kocasının kendisini ittiğini söyledi. Anwar ise ayağının kaydığını ve karısına çarptığını iddia etti.

Edinburgh Yüksek Mahkemesi jürisi Anwar'ın savunmasını reddetti ve onu 17 haftalık hamile Javed'i öldürmekten ve doğmamış çocuğunun ölümüne sebebiyetten suçlu buldu.

* Haberin görseli Edinburgh Polisi'nden servis edilmiştir.